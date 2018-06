De haat-liefdeverhouding van premier Rutte met de EU

Het aantal bijnamen neemt toe. Hij is de leider van de nuchtere landen. De aanvoerder van de Hanzebond, de noordelijke rebel van de Europese Unie. De aanvoerder van de nettobetalers. Premier Rutte staat volop in de internationale schijnwerpers. Vandaag spreekt hij in het Europees Parlement in Straatsburg.

Steeds vaker wordt de Nederlandse premier gezien als de frontman van de kleine landen. De man die met enige autoriteit de groten in de EU Merkel en Macron kan tegenspreken. Met acht jaar premierschap op de teller, kan Rutte met enig gezag spreken in Europa. Hij is daarmee één van de langst zittende premiers.

Rutte heeft tijdens zijn premierschap een soort haat-liefde verhouding ontwikkeld met Europa. Hij vergeleek de politiek in Brussel wel eens met het Wilde Westen. "We zitten met de huifkarren in een cirkel, daarbinnen hebben we stabiliteit en we proberen de boel buiten die cirkel ook stabiel te krijgen."

'Feestcommissie'

Voor het Europees Parlement was hij ook nooit echt vriendelijk. Hij noemde ze een feestcommissie op zoek naar een feest. Maar de houding van Rutte is veranderd. Tijdens het Nederlandse voorzitterschap zag Rutte dat Europa best handig is. Hij kon een deal sluiten over de vluchtelingen met Turkije. Maar hij zag ook de uitslag van het brexit-referendum in Groot-Brittannië. De Europese Unie bleek voor de premier opeens toch een plek te zijn waar hij zaken voor Nederland kon veranderen.

En in het hart van dat Europa gaat hij vandaag spreken over de nieuwe wereld. Over nieuwe machtsverhoudingen waar hij een antwoord op moet geven.