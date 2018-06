Wekdienst 13/6: rechtszaak Sharleyne en examenkandidaten horen uitslag

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn van plan om bij elkaar op bezoek te gaan. Ze hebben de uitnodigingen van elkaar geaccepteerd, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau.

Bij de top in Singapore zei president Trump al dat Kim zijn uitnodiging om "op een gepast tijdstip" naar de Verenigde Staten te komen had aanvaard. Nu laat Kim via het staatspersbureau weten dat dit inderdaad het geval is en dat Trump ook van plan is om naar de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang te komen.