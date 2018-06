Troepenmacht Saudi valt belegerde havenstad Jemen binnen

Militairen van de internationale coalitie in Jemen zijn begonnen met een operatie om de Houthi-rebellen uit de havenstad Hodeidah te verdrijven. Media uit Saudi-Arabië melden dat het leger in alle vroegte is begonnen aan een aanval op de haven.

De militairen van de coalitie, die geleid wordt door Saudi-Arabië, ondersteunen de Jemenitische regering in hun strijd tegen de Houthi-rebellen.

Er wordt al dagenlang hard gevochten om de haven aan de Rode Zee. Het is de belangrijkste haven om hulpgoederen het land in te krijgen. Bij de strijd de zijn zeker zeshonderd mensen omgekomen, lieten functionarissen van de regering eerder weten.

Ultimatum

De Houthi-rebellen hadden tot vandaag de tijd gekregen om zich terug te trekken. Toen dat niet gebeurde trok het leger van de coalitie de havenstad binnen.

Aan de zijde van Saudische militairen vechten ook troepen mee die zich hebben verbonden aan de verdreven president Hadi. Ook krijgen ze hulp van de Verenigde Arabische Emiraten. De Houthi's worden gesteund door Iran.