Wasbeer klautert naar twintigste verdieping kantoorflat in VS

Medewerkers van een kantoorflat in Saint Paul (Minnesota) keken vast vreemd op toen ze ineens een wasbeer in hun raam zagen zitten.

Het diertje werd gisterochtend voor het eerst gespot op een van de lagere verdiepingen van het kantoor van de bank UBS, maar inmiddels is hij bijna helemaal naar boven geklommen via de gevel. En dat is hoog: het pand telt meer dan twintig verdiepingen.

Op sociale media worden veel foto's geplaatst van de wasbeer. Veel mensen maken zich zorgen en vragen zich af of hij nog wel zelf naar beneden kan. Inmiddels heeft de wasbeer ook een eigen twitteraccount, met als eerste bericht: "Ik heb een grote fout gemaakt."