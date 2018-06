Rechter geeft groen licht voor megafusie in Amerikaanse telecomsector

Een federale rechter in de Verenigde Staten is akkoord gegaan met een miljardenfusie tussen telecomprovider AT&T en mediareus Time Warner.

Er wordt al jaren gesproken over een fusie, maar die werd eerder tegengehouden uit angst voor een monopoliepositie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie vreest dat de fusie ertoe leidt dat de kosten voor films, streaming televisie omhoog schieten omdat er te weinig concurrentie is en wilde de fusie via de rechter tegenhouden. Volgens de federale rechter is het bewijs hiervoor echter te dun.

Streamen

Telecomprovider AT&T verkoopt naast telefoonabonnementen ook betaaltelevisie. Time Warner is onder meer de eigenaar van zenders als CNN en HBO, filmstudio The Warner Bros en fantasy-televisieserie Game of Thrones.

AT&T claimde dat het Time Warner wel moet inlijven om te kunnen concurreren met techreuzen als Amazon, Netflix en Google in de strijd om de streamende mediaconsument. Met de fusie is een bedrag van zo'n 85 miljard dollar gemoeid.

Nu de rechter akkoord is, hoopt AT&T de fusie nog voor 20 juni te kunnen volbrengen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter.