Tesla schrapt duizenden banen om eindelijk winstgevend te worden

Tesla schrapt wereldwijd 9 procent van het personeelsbestand om kosten te besparen. De fabrikant van elektrische auto's heeft in zijn 15-jarige bestaan nog nooit een boekjaar winstgevend afgesloten. Topman Elon Musk wil daarin nu verandering brengen.

Het bedrijf is de afgelopen jaren stormachtig gegroeid. Eind 2017 waren er circa 37.500 voltijdsbanen. In de eerste maanden van dit jaar zijn er opnieuw veel medewerkers bij gekomen. Als de reorganisatie is afgerond, zijn er opnieuw ongeveer 37.000 fulltime medewerkers, schat een woordvoerder.

Productie

De geplande stijging van de productie komt daarbij niet in gevaar, schrijft Musk in een e-mail aan zijn medewerkers. Er wordt alleen gesneden in het aantal management- en staffuncties.

Volgens Musk kan dat vrij eenvoudig, omdat bij de onstuimige groei van het bedrijf nogal wat dubbelingen in functies zijn ontstaan. Ook wordt de managementstructuur van het bedrijf vereenvoudigd.

Model 3

Tesla heeft veel moeite om de productie van het nieuwe Model 3 op peil te krijgen. Honderdduizenden klanten hebben de middenklasser al besteld, maar er rollen er te weinig van de band om aan die vraag te kunnen voldoen. Mede daardoor leed Tesla begin dit jaar het grootste kwartaalverlies ooit.

Momenteel worden er ongeveer 3500 exemplaren van Model 3 per week gemaakt. Aan het eind van de maand moeten dat er 5000 per week zijn. Zulke productieaantallen had Musk eigenlijk al in december vorig jaar willen halen.