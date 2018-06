Gijzeling Parijs voorbij, gijzelnemer aangehouden

In het centrum van Parijs is een man aangehouden die drie mensen gegijzeld heeft gehouden in een winkel. De drie gegijzelden zijn ongedeerd.

Volgens Franse media had de man tegen de politie gezegd dat hij een bomgordel en een vuurwapen bij zich heeft. Hij zou in contact hebben willen komen met de Iraanse ambassade in Parijs om een boodschap aan de Franse overheid over te brengen. Wat de inhoud was van die boodschap, is niet bekend. Volgens een woordvoerder van de politie is de gijzeling waarschijnlijk geen terreurdaad.

Mogelijk hield de man aanvankelijk meer dan drie mensen vast en zijn er mensen ontsnapt. Een van de ontsnapten zou zwaargewond zijn geraakt tijdens de vlucht. Hij of zij zou door de gijzelnemer zijn geslagen met een moersleutel.