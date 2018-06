Europees besluit moet nieuwe MH17-ramp voorkomen

Het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA) gaat eenheid brengen in het vliegen over conflictgebieden. Nu bepaalt ieder land zelf waar wel en niet wordt gevlogen, maar het Europees Parlement heeft besloten dat dat straks verleden tijd is.

De nieuwe werkwijze moet rampen als die met vlucht MH17 voorkomen. Het vliegtuig van Malaysia Airlines werd boven Oost-Oekraïne neergehaald, terwijl maatschappijen van andere landen daar al niet meer vlogen. De inlichtingendiensten van die landen hadden vastgesteld dat dat gevaarlijk was.

Teruggefloten

Volgens de nieuwe regels moeten inlichtingendiensten hun informatie nu gaan delen met de EASA, die vervolgens alle luchtvaartmaatschappijen in de EU adviseert. Europarlementariër Matthijs van Miltenburg (D66) is daar blij mee: "Alle Europese maatschappijen moeten beschikken over dezelfde informatie en zo nodig teruggefloten kunnen worden als ze toch voor een gevaarlijke vliegroute kiezen."

Verder moeten de zwarte dozen van vliegtuigen minder belangrijk worden bij het onderzoek na een vliegramp, vindt het Europees Parlement. De EASA moet een systeem ontwikkelen waarbij de vluchtgegevens in geval van nood nog tijdens de vlucht worden verzonden. Het onderzoek kan dan al beginnen voordat de zwarte dozen zijn gevonden.

Chip voor drones

Ook voor het gebruik van drones komen Europese regels, onder meer over de toegestane vlieghoogtes en afstandslimieten. Nu verschillen die regels nog per land. Eigenaren van grotere drones moeten geregistreerd worden en de toestellen krijgen een chip, zodat na een ongeluk direct duidelijk is wie de eigenaar is.