Europese Commissie onderzoekt fusie T-Mobile en Tele2

De Europese Commissie doet onderzoek naar de voorgenomen overname van Tele2 door T-Mobile. De vrees is namelijk dat de fusie leidt tot hogere prijzen, minder keus en minder innovatie voor Nederlandse klanten.

Eurocommissaris Margrethe Vestager, die over het mededingingsbeleid gaat, zegt in een reactie dat toegang tot betaalbare en kwalitatief hoogwaardige telecomdiensten essentieel zijn voor een samenleving. Om dit in Nederland te kunnen blijven garanderen, moet volgens haar onderzocht worden of de overname wenselijk is of niet.

Als de voorgestelde overname van Tele2 door T-Mobile doorgaat, zijn er in Nederland in totaal nog maar drie providers. KPN en VodafoneZiggo zijn op dit moment de twee grootste spelers in Nederland.

T-Mobile zegt erop te vertrouwen dat de fusie uiteindelijk door mag gaan. Volgens topman Søren Abildgaard leidt de overname juist tot meer concurrentie op de Nederlandse telecommarkt. "Er zijn op dit moment twee dominante spelers die moeten worden uitgedaagd."

Al eerder verboden

Al eerder verbood de Europese Commissie fusies in Denemarken en Groot-Brittannië. Ook daar zou het aantal providers anders teruglopen van vier naar drie.

Half oktober wordt bekend of de fusie in Nederland door mag gaan of niet.