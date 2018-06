'Ik wist dat hij me kon neersteken, maar ik wilde die vrouw helpen'

Na het incident bracht Amrish de vrouw naar huis. Vandaag bezocht hij haar. "Ze zit er helemaal doorheen en is in shock. Van de dokter moet ze rusten", vertelt hij. "Ook heeft ze haar been bezeerd door de val. De auto was echt belangrijk voor haar, het was een huwelijkscadeau."

De politie is Amrish dankbaar, vertelt hij. "Anders hadden ze moeten gissen welke kant de auto op was gereden. Nu was alles in 20 minuten al rond." Een woordvoerder van politie Rotterdam bevestigt de hulp van Amrish. "Ja, dat was een van de redenen waardoor we de auto konden vinden."