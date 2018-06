Eerste vaatje haring levert 78.000 euro op

De veiling van het eerste vaatje nieuwe haring op de Scheveningse visafslag heeft 78.000 euro opgebracht. Een groothandel heeft het vaatje gekocht. Vorig jaar werd met het eerste vaatje iets minder geld opgehaald: 65.000 euro.

De opbrengst gaat ieder jaar naar een goed doel. Dit keer is dat Hulphond Nederland, een stichting die honden opleidt en plaatst bij mensen met een fysieke of geestelijke beperking.

De haring is dit jaar "lekker vet en romig", zegt Peter Koelewijn, de voorzitter van het keuringspanel tegen Omroep West. "Vorig jaar was de haring iets vetter, maar was de smaak wat minder." De smaak is nu veel beter. Dat komt doordat de vissen genoeg zonlicht en goede voeding hebben gekregen.

De veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe geldt als de aftrap van het haringseizoen. Vanaf morgen is de haring te koop.