'Ik kan wel huilen', Delft schrikt van weer een geweldsincident

De politie in Delft kreeg vannacht rond 04.30 uur een melding dat er geschoten was. Daarna werd een deel van het centrum afgesloten voor onderzoek. Wie er achter de beschietingen zit, is niet duidelijk. Ook of er een verband is tussen de twee beschietingen is, is niet duidelijk.

Drie maanden geleden opende de eigenaresse haar winkel op de Molslaan in het centrum van Delft. Daarvoor zat de winkel op de Beestenmarkt, even verderop. Precies dat pand werd vannacht ook beschoten. "Het lijkt erop dat er een verband is tussen de twee beschietingen", zegt ze. "Maar ik zou niet weten wie het op onze zaak gemunt zou hebben."

Het zal wel even duren voordat ze zich weer prettig voelt in haar eigen winkel, zegt ze. "Wij voelen ons niet echt meer veilig zo. Als ondernemer doe je je best en dan gebeurt zoiets..."