Nederlandse missie in Mali stopt

De Nederlandse vredesmissie in Mali stopt volgend jaar. De militairen die in dat Afrikaanse land in VN-verband aan veiligheid en stabiliteit werken komen terug naar Nederland, melden bronnen rond de coalitie.

Het huidige mandaat voor de Mali-missie loopt op 1 januari 2019 af. Er zijn ongeveer 250 Nederlandse militairen daar actief. De coalitiepartijen willen voorkomen dat de krijgsmacht te veel hooi op de vork neemt.

Vrijdag besluit het kabinet vrijwel zeker tot het sturen van tientallen extra militairen, voornamelijk commando's, naar Afghanistan. Ook in Irak wordt de Nederlandse missie mogelijk uitgebreid, maar dat is nog onderwerp van discussie tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Om die nieuwe missies te bemensen, moet de missie in Mali worden afgebouwd. Dat gebeurt in fases, waarschijnlijk komen de laatste militairen in juni volgend jaar naar huis.

Morgen rapport Rekenkamer

De Nederlandse blauwhelmen zijn vier jaar actief geweest in Mali. Over het succes van hun werk zijn de meningen verdeeld. In totaal kwamen er vier militairen om het leven, maar niet door gevechtshandelingen: twee militairen stierven bij een helikopterongeluk en twee door een ongeluk met een ondeugdelijke mortier.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde uit dat laatste ongeluk dat Defensie de voortgang van de missie boven de veiligheid van de militairen had gesteld. Ook de medische zorg was onvoldoende geregeld. Toenmalig minister Hennis trad om die reden af.

Morgen presenteert de Algemene Rekenkamer een rapport over de Nederlandse missie in Mali. De Rekenkamer keek onder meer naar de gevolgen van de missie voor de inzetbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht.

De uitbreiding van de Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan gebeurt op verzoek van de NAVO en de VS. Nederlanders trainen daar nu al militairen en politieagenten, maar daar komen dan speciale eenheden bij. Dat heeft meer risico's en daarom wil het kabinet vooral commando's en mariniers sturen.