Dna-afname in zaak Nicky Verstappen nog steeds bezig

In de zaak-Nicky Verstappen hebben nog niet alle opgeroepen mannen gereageerd op het verzoek om vrijwillig dna af te staan. Het dna-spoor zou kunnen leiden tot de oplossing van de zaak van de 11-jarige jongen, die in 1998 dood werd gevonden op de Brunssummerheide. Tot 1 juni was van 14.765 mannen dna afgenomen.

Uit de eerste analyse is gebleken dat nog niet alle familielijnen van families die in 1998 in het onderzoeksgebied woonden, zijn afgedekt door de mannen die tot nu toe hebben meegewerkt. Zo'n 3000 mannen moeten nog worden benaderd om vrijwillig dna af te staan. Bekeken wordt nu wie dat gaat doen en wanneer.

Ook worden mannen benaderd die niet hebben gereageerd en mannen die nog geen oproep kregen, maar nu wel nodig blijken om een familielijn af te dekken.

Op de hei

In het eerste deel van het onderzoek werden 1500 mannen benaderd die ten tijde van de dood van de jongen geregeld op de Brunssummerheide kwamen. Dat lukte niet in alle gevallen, omdat een aantal van hen is overleden, geen vaste woon- of verblijfplaats heeft of naar het buitenland is verhuisd.

Op dit moment worden mannelijke familieleden van hen benaderd om dna af te staan. Een groep rechercheurs benadert de mensen telefonisch en maakt, als ze toestemmen, een afspraak om dna af te nemen.

De politie verwacht dat het hele proces nog maanden zal duren.