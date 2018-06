Zweedse dj en producer Avicii vorige week begraven

De Zweedse dj en producer Avicii is vrijdag in besloten kring in Stockholm begraven. Dat heeft zijn woordvoerder bekendgenaakt.

Tim Bergling, de echte naam van Avicii, overleed op 20 april op 28-jarige leeftijd in Muscat, de hoofdstad van Oman. Een officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar de politie in Oman bevestigde dat zijn dood niet het gevolg was van een misdrijf.

Later liet de familie in een verklaring weten dat de dj "niet langer meer zo door kon gaan" en "rust wilde vinden". Het was bekend dat Avicii een alcoholprobleem had. "Hij was een zoeker, een kwetsbare artiest die zo hard werkte dat het leidde tot extreme stress."

Jesse Waits, een vriend van Avicii, deelde twee dagen geleden het programmaboekje van de begrafenis op Instagram. Het is niet bekendgemaakt waarom Bergling anderhalve maand na zijn overlijden pas is begraven.