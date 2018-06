Steeds minder leerlingen op middelbare scholen, Slob dringt aan op actie

Minister Slob wil dat middelbare scholen snel samenwerken om problemen te voorkomen door het fors teruglopend leerlingenaantal. Over twaalf jaar telt het voortgezet onderwijs ruim 113.000 minder scholieren en dat kan leiden tot lege klaslokalen, boventallig personeel, mogelijke sluiting of een faillissement. Dat schrijft Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Onwennig

De schoolbesturen moeten van hem haast maken met een gezamenlijke regionale aanpak. "Samenwerken voelt misschien wat onwennig in het begin", zegt Slob. Hij benadrukt dat dit bij het primair onderwijs goed heeft gewerkt.

De basisscholen hebben de grootste leerlingendaling inmiddels achter de rug, maar nu is de daling in het voortgezet onderwijs in volle gang. Volgend jaar heeft 82 procent van de schoolbesturen te maken met een daling van het aantal leerlingen, zo blijkt uit de cijfers.

Vooral de minder bevolkte krimpgebieden, zoals in Zeeuws-Vlaanderen, krijgen er snel mee te maken. Maar ook middelbare scholen in Groningen, Noord-Brabant en Drenthe krijgen steeds minder inschrijvingen. Alleen in Amsterdam is nog sprake van een lichte groei.