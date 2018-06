De handdruk van Kim en Trump van moment tot moment

20 centimeter langer

"Het was geen normale handdruk", zegt ook Allan Pease, een Australische expert op het gebied van lichaamstaal tegen persbureau Reuters. "Beiden trekken de ander dichter naar zich toe."

Trump is in het voordeel: hij is wel wat gewend als wereldleider, zakenman en voormalig televisiester. Daarmee heeft hij een voorsprong op Kim, die nauwelijks ervaring heeft met zulke grote media-optredens. En dan is de Amerikaanse president ook nog zo'n 20 centimeter langer dan Kim, en zo'n 30 jaar ouder.

De vader en de zoon?

Kim probeert zich niet uit het veld te laten slaan. Hij reageert door de hand van Trump stevig vast te pakken en hem recht in de ogen te kijken, voordat hij zijn lichaam naar de cameraploegen en fotografen draait.