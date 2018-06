Zes maanden voor zoon die dode moeder in slaapkamerkast verborg

Een man uit het Limburgse Oirsbeek heeft een celstraf van zes maanden gekregen voor het verbergen van het lichaam van zijn dode moeder. Hij streek ruim twee jaar lang haar pensioen op, zo'n 15.000 euro.

Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van 240 uur geƫist, maar de rechtbank vindt dit niet voldoende en noemt het gedrag van de man verontrustend. "Hij wist precies wat hij deed", aldus de rechter. "Een overledene in een kast duwen is allesbehalve respectvol."

Het lichaam van de vrouw werd in december 2015 in haar woning in Oirsbeek gevonden nadat een buurtgenote melding had gemaakt van haar vermissing. De vrouw was in 2013 overleden.

"Op haar verzoek"

Haar zoon had het lichaam van zijn moeder al die tijd in een kast in een slaapkamer van het huis bewaard. In de regiezitting vorige maand zei hij dat hij dat op haar verzoek had gedaan. De rechtbank acht dit niet bewezen, schrijft 1Limburg.

De zoon wenste haar elke ochtend goedemorgen en elke avond welterusten. Omdat hij naarmate de tijd verstreek gewend raakte aan de situatie, hield hij het lichaam van zijn moeder verborgen. In zwart plastic, omdat haar lichaam opzwol.

Zijn bijstandsuitkering moet hij terugbetalen aan de gemeente Schinnen en het pensioengeld aan het pensioenfonds.