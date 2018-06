VanHaren verliest van Louboutin in strijd om rode schoenzool

Schoenenwinkel VanHaren had geen pumps met rode zolen mogen verkopen. De rode zool is een originele eigenschap van de schoenen van de Franse modeontwerper Christian Louboutin en daardoor een beschermd merk, oordeelt het Europees Hof van Justitie.

Het hof gaat tegen het advies in van de advocaat-generaal, die in februari oordeelde dat er geen merkbescherming verleend kan worden aan een kleur, wanneer concurrenten daardoor niet dezelfde soort producten kunnen aanbieden.

Juridische strijd

Sinds 2013 zijn Louboutin en VanHaren verwikkeld in een juridische strijd rondom de verkoop van damesschoenen met een rode zool. VanHaren verkocht die, maar Louboutin had de rode kleur in de Benelux als handelsmerk geregistreerd en stapte daarom naar de rechter.

De rechtbank in Den Haag stelde in 2013 Louboutin in het gelijk, waarna VanHaren in beroep ging. VanHaren was van mening dat de zool een essentieel onderdeel is van een schoen, waardoor merkbescherming niet geldig is. Het Haagse gerechtshof vroeg vervolgens advies aan het Europese Hof, dat nu vasthoudt aan de eerdere uitspraak van de rechtbank in Den Haag.

VanHaren wil inhoudelijk niet op de zaak ingaan zolang het juridische proces bij het hof in Den Haag nog voortduurt.