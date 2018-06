In hoger beroep bijna 6 jaar cel voor zwager Spaanse koning

Iñaki Urdangarin, de zwager van de Spaanse koning Felipe, is ook door het hooggerechtshof veroordeeld voor belastingfraude en verduistering. Hem is vijf jaar en tien maanden cel opgelegd. Dat is vijf maanden minder dan hij van de rechtbank kreeg.

Oud-handbalspeler Urdangarin is getrouwd met prinses Cristina, de zus van koning Felipe. Cristina werd verdacht van betrokkenheid bij de belastingfraude, maar zij werd begin vorig jaar door de rechtbank in Palma de Mallorca vrijgesproken. Wel moest ze een schadevergoeding van 265.000 euro betalen.

Subsidie

De prinses en haar echtgenoot werden vier jaar geleden aangeklaagd. Urdangarin heeft via een sportstichting miljoenen euro's aan subsidie in eigen zak gestoken. De prinses zat in het bestuur van de stichting en was mede-eigenaar van een bedrijf dat hielp bij de fraude.

Drie jaar geleden ontnam koning Felipe zijn zus haar adellijke titels, waarschijnlijk vanwege de fraudezaak.

Iñaki Urdangarin kan na de veroordeling door het hooggerechtshof nog in cassatie bij het constitutionele hof in Madrid.