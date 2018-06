Doden in Rusland bij botsing schepen op de Wolga

Bij een aanvaring tussen een catamaran en een aak op de Russische rivier de Wolga zijn elf mensen omgekomen. Vijf opvarenden zijn gered. Alle slachtoffers zaten op de catamaran.

Het ongeluk gebeurde gisteravond in de stad Wolgograd. De catamaran sloeg om na de botsing.

Aan boord van de catamaran waren zestien Russen. Het schip had eigenlijk maar plaats voor twaalf personen. Enkele passagiers zouden dronken zijn geweest. Hun schip was volgens het Russische persbureau Tass niet geregistreerd en had geen adequate verlichting. Ook zou het zich niet aan de scheepvaartregels hebben gehouden. Mogelijk heeft de schipper de aak niet op tijd gezien.

De precieze oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht.