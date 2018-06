Kabinet steekt 34 miljoen in restauratie kerken, molens en zweefvliegtuigen

Minister Van Engelshoven (Cultuur) geeft dit jaar 34 miljoen euro extra uit aan de restauratie van 27 monumenten en cultureelerfgoedprojecten. De Stevenskerk in Nijmegen krijgt 5,5 miljoen, de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk in Breda 4,9 miljoen, het Kloostercomplex Sint Anna in Venray 3,5 miljoen en de Domkerk in Utrecht 2,1 miljoen.

Ook kleinere monumenten als Buitenplaats Over Holland in Nieuwersluis, boerderij De Haar in Ambt-Delden en Villa Alpha in Warnsveld kunnen rekenen op een deel van het bedrag. Verder gaat er 3,5 miljoen naar de restauratie en groot onderhoud van ongeveer vijftig molens.

Van Engelshoven investeert ook een miljoen in zogenoemd mobiel erfgoed als (zweef-)vliegtuigen, schepen, treinen en fietsen. Die zijn nu vaak alleen te bewonderen door de eigenaren. Het kabinet wil dat ze zichtbaarder worden voor het grote publiek.