Vader Anne Faber in rechtszaal: de dader heeft alles verwoest

Anne's moeder aan het woord

Michael P. is bij de familieverklaringen niet aanwezig. De nabestaanden willen niet met hem worden geconfronteerd. P. hoort het verhaal van de familie aan in een aparte ruimte en sluit na afloop aan in de rechtszaal.

Familieleden van Anne Faber zitten op de eerste rij in de rechtszaal. De moeder van Anne neemt als eerste het woord. "Ik vond het moeilijk om in een warm bed te liggen terwijl de regen tegen de ramen sloeg en ik niet wist waar Anne was. Ik voelde me schuldig. Maar het moest wel om overeind te blijven tijdens de zoektocht", zegt ze.

"We waren voorbereid met foto's, maar we moesten elkaar vasthouden om overeind te blijven toen we haar zagen. Wat we zagen was niet te beschrijven. Alle mooie woorden die we wilden zeggen vielen weg. We konden alleen zeggen: we zijn bij je."

"Het is onvoorstelbaar hoeveel angst en pijn door de verdachte is ontstaan. Allereerst bij Anne zelf, daarna breidden woede en verdriet zich als een olievlek uit. De familie zal nooit meer compleet zijn."

"Vriendinnen van Anne zijn bang om alleen door het bos te lopen. Zelfs vrouwen die Anne niet kennen, vertellen dat ze bang zijn geworden. Allemaal door toedoen van één persoon. Onvoorstelbaar wat één persoon kan doen."

Ze gelooft niet dat Michael P. de waarheid heeft verteld. "Rechercheonderzoek wijst uit dat niet alles wat hij zegt kan kloppen. Hij heeft dus gelogen en dingen verzwegen. De enige persoon die weet wat er echt gebeurd is, mijn dochter Anne, is door verdachte om het leven gebracht. Horrorscenario's dringen zich aan me op. En in elke variant heeft mijn dochter ondraaglijk geleden en is ze in eenzaamheid gestorven."

"Voor mij is van belang dat verdachte nooit meer vrij mag komen. Levenslang leek me in eerste instantie passend. Maar is levenslang nog wel levenslang? Om te voorkomen dat hij ooit nog vrij komt, moet ik pleiten voor tbs. Voor behandeling dus."

"Tot nu toe is zijn behandeling van kwaad tot erger gegaan. Waarom zou het nu wel goed gaan? Daarom vraag ik 30 jaar met tbs. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat hij levenslang in de gaten wordt gehouden. Want als hij weer vrij komt dan gebeurt er weer iets vreselijks met een dochter."