Zo beleefden Zuid-Koreanen hét moment van de top

Op het centraal station van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul is het zoals iedere ochtend razend druk. Maar vandaag is het toch een andere ochtend dan alle andere, want vandaag wordt er geschiedenis geschreven.

Op de televisies van het station is niets anders te zien dan beelden van de historische ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Noord-Koreaanse collega Kim Jong-un in Singapore. De mensen die wachten op hun trein turen naar de schermen waarop urenlange live-uitzendingen lopen.

Het is iets voor 10.00 uur in de ochtend, lokale tijd. Trump en Kim kunnen ieder moment in beeld komen en elkaar de historische handdruk geven waar zo lang naar wordt uitgekeken.

Verslaggever Jeroen de Jager loopt rond op het station. "Ik let vooral op de gezichtsuitdrukkingen van de leiders", vertelt een van de reizigers hem. "Ik ga kijken of het oprecht is, met een echte blik. Dat vind ik heel belangrijk."