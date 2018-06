Trump optimistisch na eerste gesprek met Kim: 'Samen gaan we het doen'

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en president Donald Trump zijn begonnen aan hun ontmoeting op de top in Singapore. Iets na 03.00 uur Nederlandse tijd kwamen ze aan bij het luxueuze Capella-hotel op het eiland Sentosa.

De twee leiders gaven elkaar voor het oog van de wereldpers een hand, wisselden een paar woorden en waren vervolgens zo'n veertig minuten samen in een privévertrek.

Trump zei bij binnenkomst dat hij ervan overtuigd is dat de top een groot succes wordt. "We zullen geweldige gesprekken hebben en een fantastische band krijgen, daar heb ik geen twijfel over."

Kim Jong-un liet vervolgens via een tolk weten dat het niet gemakkelijk was hier te zijn en dat er obstakels moesten worden overwonnen. Welke dat waren, zei hij niet.