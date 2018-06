'Besmette Nederlandse eieren in supermarkten Duitsland'

In supermarkten in Duitsland zijn opnieuw besmette eieren met fipronil aangetroffen, melden Duitse media. Het gaat om ongeveer 73.000 eieren die werden verkocht in zes deelstaten, verspreid over heel het land. Ze zijn inmiddels uit de schappen gehaald.

De eieren zouden afkomstig zijn van een biologische kippenboer uit Nederland. Ze waren geleverd van 17 mei tot 4 juni, en een deel was al verkocht aan consumenten.

Het Duitse ministerie van Landbouw zegt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid.

Crisis

Nederland had vorig jaar te maken met een groot fipronilschandaal, waarbij het giftige bestrijdingsmiddel via het stalreinigingsbedrijf Chickfriend in de eieren terecht was gekomen. In totaal werd de stof in producten in 45 landen aangetroffen.

De crisis is een jaar later nog niet helemaal bezworen. Nog steeds zijn ruim honderd bedrijven deels geblokkeerd omdat er in de kippenmest nog steeds fipronil zit.

Vorige maand werd bekend dat de pluimveesector extra controles invoert om de aanwezigheid van fipronil beter te kunnen opsporen.