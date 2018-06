In Venlo heeft de politie arrestaties verricht na een uit de hand gelopen burenruzie. Een man had zijn buurman verwond met een mes, die vervolgens met een vuurwapen naar buiten kwam en zijn aanvaller neerschoot.

Beide mannen zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend wat de aanleiding was voor de burenruzie. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Een vrouw en een jongen zijn opgepakt in verband met betrokkenheid bij het incident.