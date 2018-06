Autokaper loopt spoor op en wordt aangereden door trein

Een man is vanavond na een rit in een gestolen auto om het leven gekomen toen hij werd aangereden door een trein. Dat meldt de politie.

De man probeerde eerst een busje te stelen in Rotterdam, rond 18.00 uur. Even later werd hij gezien langs de A20 bij het Kleinpolderplein, waar hij een auto aanhield. Hij trok de automobiliste achter het stuur vandaan en ging er met haar auto vandoor.

Via de A20, A13, A4 en A12 reed de man vervolgens richting Zoetermeer. De politie zegt dat hij daarbij met hoge snelheid reed en dat hij over de weg slingerde. Hij raakte meerdere auto's en ook de vangrail.

De rit eindigde op de A12 ter hoogte van station Ypenburg, waar de man een ongeluk veroorzaakte. Hij liet de auto achter langs de snelweg en liep het naastgelegen spoor op. Volgens een woordvoerder van de politie wachtte hij daar op een trein, die hem vervolgens aanreed. De man kwam daarbij om het leven.

Het is nog niet bekend hoeveel mensen gewond zijn geraakt bij de wilde rit van de man, meldt Omroep West.