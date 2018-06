Stel smokkelt 440 beschermde orchideeën

Op Schiphol zijn vorige week 440 beschermde orchideeën onderschept. Een Peruaans echtpaar is aangehouden voor het smokkelen van de planten. De man zit nog vast, de vrouw is op vrije voeten maar moet zich wel in augustus melden bij de politierechter.

De 49-jarige man en de 37-jarige vrouw waren onderweg van Peru naar Duitsland. Bij de controle van hun bagage op Schiphol, werden de orchideeën ontdekt in drie koffers en een sporttas.

Orchideeën zijn beschermd. Wie ze mee wil nemen, moet documenten kunnen laten zien die aantonen dat ze legaal verkregen zijn en niet bijvoorbeeld geroofd uit de natuur. Het echtpaar had die documenten niet en wordt daarom verdacht van het overtreden van internationale regels.

De orchideeën zijn in beslag genomen en in een quarantainekas geplaatst, meldt NH Nieuws.