Opknapper van apparatuur Leapp hoopt nog op een doorstart

De winkels van het failliete Leapp blijven voorlopig gesloten, maar de curator hoopt nog op een doorstart. De activiteiten op het hoofdkantoor gaan dan ook gewoon door.

Volgens curator Kees van de Meent zijn ongeveer 60 van de 150 Nederlandse werknemers nog aan het werk. "Op die manier wordt de kans op een doorstart vergroot." Zo blijft een deel van de werknemers bijvoorbeeld tweedehands telefoons klaarmaken voor de verkoop. Het winkelpersoneel zit voorlopig wel thuis.

De retailer - die smartphones, laptops en tablets van het merk Apple opknapt - werd vrijdag door de rechter failliet verklaard. Er hebben zich inmiddels partijen gemeld die interesse hebben in het bedrijf. "We denken over twee à drie weken meer duidelijkheid te hebben over een eventuele doorstart", zegt de Meent.

Als er een doorstart komt, wil Leapp-oprichter Rogier van Camp betrokken blijven bij het bedrijf.

Geen garantie meer

Het faillissement heeft ook gevolgen voor mensen die net wat hebben gekocht bij Leapp. Bestellingen die online geplaatst en betaald zijn, maar die in de winkel opgehaald moeten worden, zijn geannuleerd. Ook kunnen aankopen niet geruild of teruggebracht worden en zit er voorlopig geen garantie meer op producten.