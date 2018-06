Kim ontmoet Trump: de prioriteitenlijst voor een diplomatiek succes

Vannacht praten ze twee uur lang met elkaar. Donald Trump en Kim Jong-un, samen in een kamer, met ieder een tolk. De vraag is of de twee het eens kunnen worden en of ze deze top het diplomatieke succes kunnen maken dat ze allebei hard nodig hebben. Dat zal flinke stuurmanskunst vergen, want ieder heeft uiteenlopende belangen. Wat willen ze van elkaar?

Veiligheid: de Amerikaanse definitie

Zowel de VS als Noord-Korea wil meer veiligheid. Maar hoe, daarover verschillen ze van inzicht. Amerika wil dat Noord-Korea stopt met het kernwapenprogramma. Dit programma loopt al sinds de jaren 50. Het land kreeg daarbij de steun van de Sovjet-Unie. Na het ineenstorten van de Sovjet-Unie probeerde de VS om dit programma te stoppen door Noord-Korea in ruil economische hulp te bieden. Tevergeefs: in 2006 voerde Noord-Korea zijn eerste succesvolle kernproef uit.

Parallel aan het kernwapenprogramma loopt sinds de jaren 70 de ontwikkeling van raketten. Met grote gevolgen: Noord-Korea bezit nu volgens eigen zeggen raketten die heel Amerika kunnen treffen. Ze kunnen er alleen nog geen kernkop op zetten. Maar dat lijkt een kwestie van tijd.

Vandaar dat de VS ook wil dat Korea het raketprogramma stopzet. Verder moeten bestaande kernkoppen worden vernietigd. Het nucleaire materiaal dat geschikt is voor de vervaardiging van atoomwapens, moet worden overhandigd en in een ander land worden opgeslagen. En dat moet allemaal worden vastgelegd en gecontroleerd door onafhankelijke waarnemers van het Internationaal Atoomenergieagentschap.

De VS wil kortom "volledige, verifieerbare en onomkeerbare" denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland, zoals Minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken zegt.