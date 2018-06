Jarenlange gevangenisstraf voor ontvoering van Brits model

Een Italiaanse rechtbank heeft een Pool veroordeeld voor de ontvoering van een Brits fotomodel. Hij dreigde de vrouw van 20 te veilen als seksslavin. Ze zou worden verkocht aan de hoogste bieder als ze niet in staat was om 300.000 euro los te krijgen.

De rechtbank in Milaan maakte korte metten met de claim van de Pool dat de ontvoering een opzetje was en dat de vrouw vrijwillig had meegewerkt. De 30-jarige man is veroordeeld tot 16 jaar en negen maanden gevangenisstraf. De straf valt een maand hoger uit dan de eis.

Nep-fotostudio

Het Britse model was vorig jaar juli een week lang gekidnapt. Ze werd door de Pool naar een nep-fotostudio in Milaan gelokt en daar verdoofd met ketamine. Daarna is ze bewusteloos in een katoenen zak meegenomen in de kofferbak van een auto. Op een boerderij in Piemonte werd ze geketend. Volgens de aanklager had de vrouw bij de ontvoering om het leven kunnen komen.

Na zes dagen is ze door haar ontvoerder afgezet bij het Britse consulaat in Milaan. Hij had naar eigen zeggen medelijden met haar gekregen omdat ze ook moeder is.

'Opzetje'

De Pool heeft steeds ontkend dat hij de vrouw tegen haar zin heeft vastgehouden. Volgens hem was het een opzetje en stemde ze ermee in om zo beroemd te worden. Hij was verliefd op het model en wilde haar helpen met haar financiële problemen na de geboorte van haar zoontje.

Hij was op het idee gekomen na het zien van de filmBy Any Means (2017), waarin een nog niet zo beroemde actrice wordt ontvoerd. Vervolgens wordt ze ervan wordt verdacht de kidnapping in scène te hebben gezet om meer bekendheid te krijgen.

Diepe web

Het Britse model vertelde de politie dat ze niet heeft geprobeerd te ontsnappen, ook niet toen ze samen schoenen kochten in een winkel. De vrouw zei dat ze doodsbang was, omdat de Pool haar had verteld dat hij deel uitmaakte van een criminele organisatie die haar constant in de gaten hield.

Haar ontvoerder zou de Britse ook foto's hebben laten zien van andere vrouwen die verkocht zouden zijn via het diepe web, een deel van internet dat niet opduikt in de resultaten van zoekmachines en alleen bekend is bij een beperkte groep gebruikers.

De Pool heeft verklaard dat hij de criminele organisatie heeft verzonnen. Hij kreeg alleen hulp van zijn broer in Groot-Brittannië. Italië probeert hem te laten uitleveren.