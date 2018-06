Drentse school stelt oefening 'school shooting' uit na commotie

Het Alfa-college in Hoogeveen gaat woensdag toch niet een zogenoemde 'school shooting' naspelen. De oefening wordt uitgesteld omdat er commotie over is ontstaan.

De school kreeg veel verontwaardigde reacties op de voorgenomen oefening. "Alle aandacht in de media heeft ons verbaasd", zegt woordvoerster Marjolein Visser van de school tegen RTV Drenthe.

Door de vele reacties lijkt het de school beter om een nieuwe datum te prikken. "We verwachten door de storm die is opgelaaid onvoldoende focus op de oefening zelf."

Dreigend door de gangen

Tijdens de oefening zou een 'verdachte' dreigend door de gangen lopen. De studenten moeten intussen in hun lokaal blijven, zich verstoppen en de deur op slot doen. "Samen met de hulpdiensten denken wij dat het heel verstandig is om in ieder geval na te denken over hoe je reageert als dit zou gebeuren", zei directeur Jan Berend van der Wijk daar eerder over.

Ouders spraken van "een bezopen idee" en vonden dat de oefening geschrapt moest worden. "Je zaait hiermee onnodig angst onder scholieren", zei een van de ouders. Ook de Stichting School en Veiligheid was kritisch over de plannen.

Volgens het roc wordt de oefening later dit jaar alsnog gehouden. Wanneer, kan de school nog niet zeggen. Ook is nog niet duidelijk of de school de oefening dan opnieuw aan zal kondigen.