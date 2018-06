Menigte lyncht onschuldige 'kinderontvoerders' in India

In India is verontwaardigd gereageerd op de moord op twee mannen in de noordoostelijke deelstaat Assam. Ze werden ten onrechte voor kinderontvoerders aangezien.

Het nieuws over de moord ging gepaard met de verspreiding op sociale media van een video waarop te zien is hoe ze werden vermoord en hoe een van hen vergeefs om genade smeekte.

Waterval

Abijeet Nath (30) en Nilotpol Das (29) uit de stad Guwahati bezochten vrijdag een waterval op het platteland, maar hadden de pech dat op WhatsApp-groepen in dat gebied juist een bericht was verspreid dat er kinderontvoerders in de buurt waren.

Met het bericht was een video meegestuurd waarin te zien was dat twee mannen op een motor op een groep kinderen afrijden, een kind oppakken en ermee wegrijden. Het is een fragment uit een voorlichtingsfilm uit Pakistan, die juist bedoeld is om op het gevaar van kinderontvoeringen te wijzen.

De paniek die de video veroorzaakte, werd versterkt door regionale media, schrijft de BBC. Vreemdelingen werden vanaf dat moment met de grootst mogelijke argwaan bekeken.

Stokken en messen

Volgens de Times of India werden Nath en Das vrijdagnacht in de buurt van de waterval uit hun auto gesleurd en door een menigte met stokken doodgeslagen. In andere mediaberichten is ook sprake van messen.

De politie heeft zestien mensen opgepakt. Onder hen zou de man zijn die het nepnieuws over de kinderontvoerders zou hebben verspreid.