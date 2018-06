20 jaar cel voor doden vriendin en dochtertje in Haren

Een 20-jarige man uit het Groningse Glimmen is veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar voor het doden van zijn 23-jarige vriendin en haar 6-jarige dochter. Het OM had 25 jaar geëist.

De man had al bekend de daden te hebben gepleegd. Hij wurgde vorig jaar oktober in een woning in Haren eerst zijn vriendin met een telefoonsnoer en sneed daarna haar keel door. Vervolgens verstikte hij het meisje met een kledingstuk.

Impuls

De man handelde naar eigen zeggen vanuit een impuls, nadat zijn vriendin hem had gezegd de relatie te willen beëindigen.

Na zijn daad zou hij geprobeerd hebben zelfmoord te plegen, waarna hij een vriend vroeg om de politie in te schakelen. Agenten troffen hem aan in het huis met zijn 1-jarige dochter die hij met de vrouw had gekregen. Het gedode meisje had een andere vader.

Zowel de dader als de slachtoffers zijn afkomstig uit Eritrea. Ze hadden een tijdelijke verblijfsstatus en leerden elkaar kennen in het asielzoekerscentrum in Oude Pekela.

Doodslag

Het OM was van mening dat de man doelbewust handelde bij het doden van zijn vriendin en bestempelde die actie daarom als moord. De dochter zou hij in een opwelling hebben gedood, toen het meisje haar dode moeder aantrof in de badkamer.

De rechtbank oordeelt nu dat bij het doden van de vrouw ook sprake was van een opwelling en gaat daarom uit van doodslag in plaats van moord. De eis van het OM werd daarom niet overgenomen.