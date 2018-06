'Breng de 600 ronddobberende migranten snel aan land'

De medische situatie van de migranten aan boord is op dit moment nog stabiel. Maar de vertraging brengt volgens Artsen zonder Grenzen vooral de kwetsbare mensen in gevaar. Het gaat niet alleen om zwangere vrouwen, maar ook om vijftien mensen met brandwonden en een aantal dat bijna verdronk of onderkoeld was.

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, de UNHCR, vindt dat de migranten aan land gebracht moeten worden. "De mensen zijn in nood, hebben geen voorzieningen en moeten snel hulp krijgen." Wie er verantwoordelijk is, moet later bepaald worden, zegt de UNHCR.

De Italiaanse minister Salvini van Binnenlandse Zaken, partijleider van de anti-immigratiepartij Lega, kondigde aan ook een ander reddingsschip te weren. "Vandaag bevindt het schip Sea Watch 3 van een Duitse hulporganisatie, onder Nederlandse vlag, zich voor de kust van Libië", schrijft hij op Twitter. "Daar wachten ze om de zoveelste lading migranten op te halen om naar Italië te brengen." Hij gebruikt de hashtag #chiudiamoiporti, wat 'we sluiten de havens' betekent.

Niet nodeloos op zee

Ook Eurocommissaris Frans Timmermans heeft op de situatie gereageerd. Hij vindt het niet kunnen dat vluchtelingen nodeloos op zee ronddobberen. "We hebben allemaal de plicht om mensen die in nood verkeren te helpen."

Volgens de vicevoorzitter van de Europese Commissie voelt Italië zich in de steek gelaten door de rest van Europa. "Het land heeft ook veel voor de kiezen gekregen en daar hebben ze de noodklok over geluid." Timmermans hoopt dat de Europese leiders, die elkaar eind deze maand ontmoeten tijdens een EU-top, de discussie in goede banen kunnen leiden.