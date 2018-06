A12 tot na avondspits dicht na ongeluk met drie vrachtwagens

Volgens een woordvoerder van de politie is een vrachtwagen die in de richting van Utrecht reed waarschijnlijk door onbekende oorzaak door de vangrail geschoten. De wagen kwam op de weg in de andere rijrichting terecht, waarna een botsing volgde met twee andere trucks. Een van de bestuurders van de vrachtwagens raakte bekneld. Diegene moest uit de wagen worden geknipt en is zwaargewond.

Vangrail verwijderen

Achter de plek van het ongeluk staat een file van enkele kilometers. Die automobilisten kunnen volgens Rijkswaterstaat nu geen kant op. Ze moeten via de andere rijrichting keren. Voordat dat kan, moet eerst de vangrail worden verwijderd. Er is een aannemer onderweg om dat te regelen.