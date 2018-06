Zwaargewonde parachutiste Teuge overleden

De parachutiste die dit weekend zwaargewond raakte bij een sprong in Teuge, is overleden. Dat heeft het Nationaal Paracentrum in Teuge bevestigd.

De vrouw vertrok zaterdagmiddag vanuit het Nationaal Paracentrum. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. Bij de sprong verliep alles normaal en ook de parachute is opengegaan. Wel landde ze op een andere plek dan de bedoeling was.

Bij de landing kwam de vrouw hard op de grond terecht en liep hoofdletsel op. Ze werd naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Daar is ze overleden aan haar verwondingen.

De luchtvaartpolitie en de ongevallencommissie van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart doen onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.