Schelde moet schoner worden door afvalvangers

De beheerder van de waterwegen in Vlaanderen wil een proef gaan doen met installaties die afval uit de Schelde halen. De proef moet een jaar gaan duren en zou volgend voorjaar van start moeten gaan

De initiatiefnemers zijn nu op zoek naar bedrijven die de installaties willen bedenken en bouwen. Ze kunnen hun ideeën indienen. Rond september zal een jury de beste voorstellen uitkiezen en aan alle deelnemers een locatie in de Schelde toewijzen. Het is de bedoeling dat er op zo'n acht locaties een afvalvanger komt.

Volgens projectingenieur Frederik van Overloop is het belangrijkste doel van de proef om een beeld te krijgen van de hoeveelheid afval in de Schelde en hoeveel van dat afval door installaties uit het water gehaald kan worden. Op dit moment zijn er al afvalvangers in bijvoorbeeld de Seine in Parijs of in Baltimore in de Verenigde Staten, maar daarvan is niet duidelijk hoeveel rommel ze precies uit het water halen.

Windmolens op zee

De beheerder van de Vlaamse waterwegen krijgt bij de proef hulp van de Universiteit Antwerpen, waar met behulp van fuiken en sleepnetten al langer onderzoek wordt gedaan naar afval. "Om te kunnen bepalen hoe efficiënt de installaties zijn, moeten we eerst weten hoeveel afval er nu in de Schelde ligt", zegt Van Overloop. De onderzoekers zijn geschrokken van wat ze aantroffen.

Volgens Van Overloop hebben al een paar bedrijven interesse getoond voor de proef. "Als het concept aanslaat, kunnen ze wereldwijd de markt op. Maar ze kunnen er ook van leren, omdat een betrouwbare, onafhankelijke partij de meting doet. We vergelijken het concept graag met windmolens op zee twintig jaar geleden."

De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat het probleem van het afval bij de bron wordt aangepakt. "Natuurlijk moeten mensen ook hun gedrag aanpassen, maar als het afval dan toch in het water ligt, kan het beter in de rivier worden opgeruimd dan dat het naar zee stroomt", concludeert Van Overloop.