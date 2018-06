'Ik hoop dat Trump bescheiden zal zijn, al zit dat niet in zijn karakter'

Vannacht om 03.00 uur Nederlandse tijd zullen Donald Trump en Kim Jong-un elkaar ontmoeten. Een historisch treffen, waarover steeds meer details naar buiten komen. Duidelijk is nu al dat er tot twee uur voor het gesprek is uitgetrokken tussen Trump en Kim. Daarna komt er een vervolg in grotere kring met hoge functionarissen en adviseurs.

Kort gezegd: de bedoeling is dat de landen afspraken maken over het kernwapenprogramma van Noord-Korea, waarvan de VS wil dat het stopt. In ruil daarvoor wil Noord-Korea economische steun en veiligheidsgaranties.