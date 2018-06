Staande ovatie bij Tony Awards voor overlevenden schietpartij Florida

Bij de uitreiking van de Tony Awards, de belangrijkste theaterprijzen van Amerika, werd er het meest nagesproken over een verrassingsoptreden van studenten van een school in Florida. Zij overleefden de schietpartij in februari op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland waar zeventien mensen werden doodgeschoten.

Ze zongen het nummer Seasons of Love uit de musical Rent als verrassingvoor hun dramadocent Melody Herzfeld. Zij kreeg eerder op de avond een Tony Award voor haar jarenlange werk als opleider. Die trofee werd voor de vierde keer in de historie uitgereikt.

Bekijk hier het optreden van de studenten, waarbij de emoties hoog opliepen: