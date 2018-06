Drukke tijden voor Willem-Alexander, zonder Máxima aan zijn zijde

Máxima heeft voor de komende periode haar publieke optredens afgezegd en is niet bij de bezoeken.

Groot feest

Het staatsbezoek aan Letland begint vandaag, later deze week volgen Estland en Litouwen. De bezoeken zijn niet voor niets uitgerekend dit jaar: voor de Baltische Staten is het in 2018 groot feest. Ze vieren dat ze honderd jaar geleden onafhankelijk werden (Letland, Estland) of dat hun onafhankelijkheid hersteld werd (Litouwen).

Honderd jaar geleden werden de Baltische Staten onafhankelijk, maar vijftig jaar daarvan waren ze onderdeel van de Sovjet-Unie. In die tijd 'Russificeerden' de landen, en nog altijd zijn er grote Russische minderheden in de drie landen. Estland, Letland en Litouwen werden in 2004 lid van de Europese Unie en de NAVO. Lidmaatschappen die vrede en veiligheid betekenen voor de Baltische Staten, die een gespannen verhouding hebben met buurland Rusland.

Krim

In 2014 annexeerde Rusland de Krim en brak een oorlog uit in het oosten van Oekraïne. Dat versterkte de angst in Estland, Letland en Litouwen voor een eventuele Russische invasie. De NAVO besloot in 2016 extra militairen naar de Oostgrens van het militair bondgenootschap te sturen, missie "enhanced Forward Presence". Hiermee onderstreept de NAVO de solidariteit met de Baltische Staten.

In het staatsbezoek aan Litouwen is aandacht voor de rol van Nederland in deze missie. Nederland levert ruim 250 militairen. Willem-Alexander bezoekt vrijdag de NAVO-basis in Rukla, waar hij onder andere spreekt met militairen die net teruggekomen zijn van oefening Sabelslag 2018 waaraan ongeveer 18.000 soldaten uit 19 landen meedoen.

De koning zei dat zijn vrouw "in gedachten bij de bezoeken zal zijn, en ik bij haar".