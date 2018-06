Bitcoin maakt grootste val in drie maanden tijd

De bitcoin heeft de grootste val gemaakt in drie maanden tijd na een inbraakpoging bij Coinrail, een Zuid-Koreaans handelsplatform voor cryptomunten.

Bezitters dumpten daarop massaal hun bitcoins. Bloomberg.com heeft berekend dat de virtuele munt de afgelopen maanden al 52 procent van zijn waarde heeft verloren. De cryptomunt is nu nog iets meer dan 6700 dollar waard. Half december was dat nog 20.000 dollar.

Bubbel

Coinrail, dat meer dan 50 verschillende cryptomunten verhandelt, bevestigt dat er is gestolen maar wil niet zeggen hoeveel er is buitgemaakt.

Of de bitcoin weer opkrabbelt is onduidelijk. Veel analisten waarschuwden al dat de bitcoin een bubbel is die op barsten staat. Ook waarschuwde de Nederlandse Autoriteit Financiƫle Markten consumenten meerdere malen voor de grote risico's van het beleggen in virtuele munten. In maart werd bekend dat het kabinet de handel in cryptomunten aan banden wil leggen.