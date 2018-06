Drie verdachten opgepakt voor twee steekpartijen in asielzoekerscentra

In twee asielzoekerscentra in Grave en in Middelburg zijn twee bewoners gewond geraakt door steekincidenten. De slachtoffers belandden beiden in het ziekenhuis, Volgens de politie is de "jonge man" uit Grave zwaargewond geraakt.

In Grave zijn twee verdachten aangehouden. In Middelburg werd kort na het incident een verdachte opgepakt. Die woont, net als het slachtoffer, in het asielzoekerscentrum.

Het is nog niet bekend wat de aanleidingen zijn voor de steekincidenten. De politie doet daar nog onderzoek naar en heeft met getuigen gesproken.