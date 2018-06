Verdachte moord meisje Susanna bekent aan Duitse justitie

De Iraakse verdachte van de moord op de 14-jarige Susanna, Ali Bashar, heeft aan de Duitse justitie bekend dat hij het meisje heeft gedood. Hij ontkent dat hij haar heeft verkracht.

Susanna had door een val verwondingen aan haar gezicht opgelopen, zei Bashar tijdens een verhoor. Hij was naar eigen zeggen bang dat ze naar de politie zou stappen en dat ze hem de schuld zou geven. Daarop besloot hij haar te vermoorden.

Gisteren bekende Bashar zijn daad al aan de Koerdische politie. Hij zei toen dat hij onder invloed van drank en drugs ruzie had gekregen met het meisje.

De Irakees was in 2015 als vluchteling naar Duitsland gekomen. Hij had geen asiel gekregen, maar werd ook niet uitgezet omdat hij in Irak niet veilig zou zijn. Omdat hij verdachte werd in de zaak-Susanna vluchtte hij afgelopen week naar Irak. Daar werd hij vrijdag opgepakt, niet ver van de Turkse grens.