Joods monument in Hoogezand beklad

Burgemeester Rein Munniksma van de gemeente Midden-Groningen is geschokt. "Ik ben met stomheid geslagen dat zo'n actie in onze gemeente, of waar dan ook, voorkomt. Het is werkelijk niet te begrijpen dat hakenkruizen op een Joods monument worden getekend."

Pegida: 'Schandalig'

De letters die op het monument zijn gespoten, lijken het woord 'Pegida' te vormen. Pegida-leider Edwin Wagensveld zegt dat zijn beweging er niets mee te maken heeft.

"Dit is echt een schandalige actie. Wij distantiƫren ons enorm van dit gedrag."