Basken massaal de straat op voor onafhankelijkheidsreferendum

Tienduizenden Basken zijn de straten op gegaan om te demonstreren voor een onafhankelijkheidsreferendum. Ze hebben een menselijke keten van meer dan 200 kilometer lang gevormd. Baskenland is nu nog een Spaanse autonome regio.

Volgens de grondwet van Spanje kan een autonome regio van Spanje echter geen onafhankelijkheidsreferendum mogelijk maken. Een meerderheid van de inwoners van Baskenland, dat al veel zelfbestuur heeft, wil volgens peilingen ook niet onafhankelijk worden. Veel inwoners vinden echter wel dat ze daar zelf over moeten kunnen beslissen, via een referendum.

De Baskische groep Gure Esku Dago (In Onze Eigen Handen) is de drijvende kracht achter de vorming van de menselijke keten, die loopt van de stad San SebastiƔn naar het Baskische parlement in Vitoria-Gasteiz.

Onwaarschijnlijk

Het is onwaarschijnlijk dat er in Baskenland een officieel onafhankelijkheidsreferendum komt. Pogingen van Cataloniƫ vorig jaar om dit te regelen werden door de regering in Madrid en het Spaanse Hooggerechtshof gedwarsboomd, waarop de Catalanen uiteindelijk een eigen referendum hielden.

Spanje zette uiteindelijk de Catalaanse regioregering af, nadat het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid had uitgeroepen.