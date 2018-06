Afghaanse agenten vinden 156 zakken met bommateriaal in groentetruck

Bij de stad Torkham op de grens tussen Afghanistan en Pakistan hebben Afghaanse agenten in een groentevrachtwagen 156 zakken ammoniumnitraat gevonden. De truck was afkomstig uit Pakistan. De zakken waren volgens de Afghaanse autoriteiten bedoeld voor "opstandige activiteiten".

De stof, gebruikt als grondstof voor bepaalde typen kunstmest, is populair onder bommenmakers. Ammoniumnitraat is relatief makkelijk te verkrijgen en gecombineerd met benzine is het al als explosief te gebruiken. Om die reden is het importeren van de stof verboden in Afghanistan.

8000 kilo

Het land heeft veelvuldig te maken met bomaanslagen, uitgevoerd door terreurgroepen als IS of de Taliban. In mei kwamen in de Afghaanse hoofdstad Kabul bij een aanslag met een vrachtwagen nog ruim 150 mensen om het leven.

Niet vaak werd in één keer zoveel ammoniumnitraat aangetroffen, aldus een woordvoerder van de provincie Nangarhar. De zakken waren achter op de truck verstopt onder groenten en hadden een totaalgewicht van 8000 kilo.