Italiaanse minister van Financiën: niet uit de euro en tekort terugdringen

De nieuwe Italiaanse regering wil de economische groei vergroten zonder het begrotingstekort te laten oplopen. Dat heeft minister van Financiën Giovanni Tria gezegd in gesprek met de krant Corriere della Sera.

Tria zei ook dat Italië geen plannen heeft om uit de euro te stappen. "Het standpunt van de regering is helder en unaniem. Van een vertrek uit de eurozone is geen sprake."

Volgens Tria wil de Vijfsterren-Lega-regering met investeringen en hervormingen de groei aanjagen. De Italiaanse economie groeit, maar minder hard dan gemiddeld in de Europese Unie. De afgelopen twintig jaar is de koopkracht van de Italianen nauwelijks gestegen.

Markten onrustig

De coalitie van de Vijfsterrenbeweging en Lega zei eerder te gaan pleiten voor versoepeling van de Europese begrotingsregels. De partijen hadden aanvankelijk een minister van Financiën aangedragen die de euro een historische vergissing had genoemd. Nadat die kandidaat, Paolo Savona, werd geweigerd door president Mattarella, schoven de partijen met succes Tria naar voren. Die is ook kritisch over de euro, maar gematigder dan Savona.

Tria wil met zijn uitspraken waarschijnlijk de financiële markten geruststellen, zegt correspondent Mustafa Marghadi. De afgelopen tijd is de rente op staatsleningen weer opgelopen en ook op de beurs in Milan was het onrustig.