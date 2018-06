Jong meisje verdronken in recreatieplas bij Schoonloo

Een tienermeisje is gisteren verdronken in recreatieplas het Loomeer bij Schoonloo. Ze werd tevergeefs gereanimeerd toen ze met de ambulance naar een ziekenhuis werd gebracht.

De hulpdiensten werden gisteren rond 16.30 uur naar het Loomeer geroepen. Toen de brandweer aankwam, werd het meisje (geboren in 2006) net uit het water gehaald door een omstander.

De hulpdiensten namen het over en hebben het slachtoffer direct gereanimeerd, schrijft RTV Drenthe.

Sloot

Ook in Oudewater is gisteren een kind verdronken. Een 3-jarig kind werd rond 18.00 uur nog gereanimeerd nadat het enige tijd in een sloot had gelegen bij de Ambachtsdreef in Oudewater. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Burgemeester Pieter Verhoeve meldde later dat het kind was overleden. Hij zegt dat Oudewater meerouwt en in gedachten en gebeden bij de ouders van Lars is, schrijft RTV Utrecht.